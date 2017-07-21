Авторы Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выпустили новый уровень для игры

Во время своей презентации на SDCC 2017 студия анонсировала новый уровень Stormy Ascent для сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Он создан специально для игроков, которым нравится высокая сложность.

Stormy Ascent был включён в оригинальную версию Crash Bandicoot ещё на PS1, но тогда доступ к уровню можно было получить, только введя специальный чит-код. При создании обновлённой версии Vicarious Visions обновила и Stormy Ascent, но решила не выпускать его сразу из-за очень высокой сложности.

По словам авторов, Stormy Ascent является не только самым трудным, но ещё и самым длинным уровнем в игре. У одного из разработчиков, занимавшегося Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, прохождение уровня заняло примерно час.

Stormy Ascent будет доступен для бесплатной загрузки до 19 августа, а после этого уровень можно будет только приобрести за 3 доллара.