Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июля 2017, 09:39

Образ протагониста Doom был списан с одного из разработчиков

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Разработчики серии шутеров Doom рассказали, кто подарил внешность главному герою.

Обложка первой игры Doom, на который протагонист Думгай расстреливает окруживших его демонов, до сих пор является культовым изображением для игровой индустрии. Только сейчас разработчики рассказали, что герой был смоделирован с внешности одного из разработчиков — Джона Ромеро.

image

Образ протагониста Doom был списан с одного из разработчиков

Фото © Valve Corporation

Изначально для обложки, которую нарисовал художник Дон Пунчац, наняли профессиональную модель. Ромеро пытался объяснить модели идею для изображения, но они никак не могли найти взаимопонимание. Наконец разработчику надоело пытаться направлять процесс, он сорвал с себя футболку, взял оружие-реквизит и начал позировать. Он сказал модели схватить его за руку, как один из демонов, затем Ромеро немного повернулся и воскликнул: "Вот, о чём я говорю!"

В конце концов Джон Ромеро попробовал ещё несколько поз, одна из которых и стала финальной обложкой.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • doom
  • idsoftware
  • bethesda
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar