Образ протагониста Doom был списан с одного из разработчиков

Обложка первой игры Doom, на который протагонист Думгай расстреливает окруживших его демонов, до сих пор является культовым изображением для игровой индустрии. Только сейчас разработчики рассказали , что герой был смоделирован с внешности одного из разработчиков — Джона Ромеро.

Изначально для обложки, которую нарисовал художник Дон Пунчац, наняли профессиональную модель. Ромеро пытался объяснить модели идею для изображения, но они никак не могли найти взаимопонимание. Наконец разработчику надоело пытаться направлять процесс, он сорвал с себя футболку, взял оружие-реквизит и начал позировать. Он сказал модели схватить его за руку, как один из демонов, затем Ромеро немного повернулся и воскликнул: "Вот, о чём я говорю!"

В конце концов Джон Ромеро попробовал ещё несколько поз, одна из которых и стала финальной обложкой.