Fox анонсировала фильм про доктора Дума

На презентации Fox в рамках SDCC 2017 был официально анонсирован фильм о докторе Думе, известном злодее "Фантастической четвёрки" Marvel.

Постановщиком картины назначен Ной Хоули, создавший сериалы "Легион" и "Фарго". Хоули не сообщил никаких подробностей про картину, лишь назвав имя её главного героя.

Fox уже не первый раз пытается создать кинофраншизу с героями из комиксов "Фантастическая четвёрка". Первая полнометражная адаптация была выпущена студией в 2005 году, после чего фильм получил сиквел, оказавшийся финансовым провалом. В 2015 году "Фантастическая четвёрка" получила перезапуск от режиссёра Джоша Транка, но и этот фильм обернулся большими финансовыми потерями для Fox.