Fox анонсировала фильм про доктора Дума
Фото © REUTERS/Patrick T. Fallon
На конвенции SDCC 2017 стало известно о планах студии Fox снять фильм о суперзлодее докторе Думе.
На презентации Fox в рамках SDCC 2017 был официально анонсирован фильм о докторе Думе, известном злодее "Фантастической четвёрки" Marvel.
Fox анонсировала фильм про доктора Дума
Фото © REUTERS/Patrick T. Fallon
Постановщиком картины назначен Ной Хоули, создавший сериалы "Легион" и "Фарго". Хоули не сообщил никаких подробностей про картину, лишь назвав имя её главного героя.
Fox уже не первый раз пытается создать кинофраншизу с героями из комиксов "Фантастическая четвёрка". Первая полнометражная адаптация была выпущена студией в 2005 году, после чего фильм получил сиквел, оказавшийся финансовым провалом. В 2015 году "Фантастическая четвёрка" получила перезапуск от режиссёра Джоша Транка, но и этот фильм обернулся большими финансовыми потерями для Fox.