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Опубликовано 21 июля 2017, 10:11

Fox анонсировала фильм про доктора Дума

Фото &copy; REUTERS/Patrick T. Fallon

Фото © REUTERS/Patrick T. Fallon

На конвенции SDCC 2017 стало известно о планах студии Fox снять фильм о суперзлодее докторе Думе.

На презентации Fox в рамках SDCC 2017 был официально анонсирован фильм о докторе Думе, известном злодее "Фантастической четвёрки" Marvel.

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Fox анонсировала фильм про доктора Дума

Фото © REUTERS/Patrick T. Fallon

Постановщиком картины назначен Ной Хоули, создавший сериалы "Легион" и "Фарго". Хоули не сообщил никаких подробностей про картину, лишь назвав имя её главного героя.

Fox уже не первый раз пытается создать кинофраншизу с героями из комиксов "Фантастическая четвёрка". Первая полнометражная адаптация была выпущена студией в 2005 году, после чего фильм получил сиквел, оказавшийся финансовым провалом. В 2015 году "Фантастическая четвёрка" получила перезапуск от режиссёра Джоша Транка, но и этот фильм обернулся большими финансовыми потерями для Fox.

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Станислав Погорский
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