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Опубликовано 21 июля 2017, 08:14

На SDCC 2017 показали геймплей TES V: Skyrim для Nintendo Switch

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Посетители конвенции SDCC 2017 смогли первыми опробовать версию TES V: Skyrim для Nintendo Switch.

Bethesda и Nintendo до сих пор не выпустили полноценного видео с игровым процессом TES V: Skyrim на Switch, но на SDCC 2017 были представлены демонстрационные стенды с игрой. Один из посетителей выложил видео, на котором сыграл в Skyrim в портативном режиме консоли.

По словам игрока, эта версия ролевой игры выглядит хорошо и в целом работает довольно стабильно. Также он отметил, что управление Skyrim ощущается комфортно при использовании контроллеров Joy Con.

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На SDCC 2017 показали геймплей TES V: Skyrim для Nintendo Switch

Фото © Nintendo

The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch будет поддерживать управление движениями. Также в это переиздание будет включён костюм Линка для главного героя. Выход игры запланирован на конец 2017 года.

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Станислав Погорский
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