Посетители конвенции SDCC 2017 смогли первыми опробовать версию TES V: Skyrim для Nintendo Switch.

Bethesda и Nintendo до сих пор не выпустили полноценного видео с игровым процессом TES V: Skyrim на Switch, но на SDCC 2017 были представлены демонстрационные стенды с игрой. Один из посетителей выложил видео, на котором сыграл в Skyrim в портативном режиме консоли.

По словам игрока, эта версия ролевой игры выглядит хорошо и в целом работает довольно стабильно. Также он отметил, что управление Skyrim ощущается комфортно при использовании контроллеров Joy Con.

На SDCC 2017 показали геймплей TES V: Skyrim для Nintendo Switch Фото © Nintendo