Наказание за склонение детей к суициду ужесточили до 15 лет лишения свободы
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Поправки в законопроект были внесены в связи с популярностью игры "Синий кит" и "групп смерти".
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому ужесточается уголовная ответственность за склонение к суициду. Теперь обвиняемых по этому делу могут лишать свободы на срок до 15 лет.
Согласно внесённым поправкам, за склонение к самоубийству предусмотрено от пяти до десяти лет заключения, а в случае если действия преступника повлекли смерть двух и более детей, то суд может назначить от восьми до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Лайф, законопроект был внесён по инициативе председателя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева, главы комитета по безопасности Василия Пискарёва и его первого заместителя Эрнста Валеева.