Наказание за склонение детей к суициду ужесточили до 15 лет лишения свободы

Поправки в законопроект были внесены в связи с популярностью игры "Синий кит" и "групп смерти".

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому ужесточается уголовная ответственность за склонение к суициду. Теперь обвиняемых по этому делу могут лишать свободы на срок до 15 лет.

Согласно внесённым поправкам, за склонение к самоубийству предусмотрено от пяти до десяти лет заключения, а в случае если действия преступника повлекли смерть двух и более детей, то суд может назначить от восьми до 15 лет лишения свободы.