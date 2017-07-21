Госдума приняла закон о запрете анонимности в мессенджерах

За принятие поправок проголосовали 373 парламентария, ещё трое депутатов были против.

В третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, который на законодательном уровне регулирует работу мессенджеров. Стоит отметить, что внесённые поправки вводят обязательную идентификацию пользователей.

Согласно закону, организаторы обмена мгновенными сообщений обязаны обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые прошли идентификацию по номеру телефона.