Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете анонимайзеров и VPN
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Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории России на заблокированные ресурсы.
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий использование анонимайзеров (технологий доступа к заблокированным на территории нашей страны сайтам. — Прим. ред.).
Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).