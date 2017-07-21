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Опубликовано 21 июля 2017, 11:23

Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете анонимайзеров и VPN

Фото: &copy; Shutterstock Inc

Фото: © Shutterstock Inc

Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории России на заблокированные ресурсы.

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий использование анонимайзеров (технологий доступа к заблокированным на территории нашей страны сайтам. — Прим. ред.).

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

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Евгений Грин
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