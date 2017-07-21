Госдума одобрила законопроект о телемедицине

Для идентификации участников будет введена единая система идентификации и аутентификации.

Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект о телемедицине. Документ предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания медпомощи дистанционно.

Поясняется, что для идентификации участников будет введена единая система идентификации и аутентификации. Информационный обмен будет осуществляться с помощью единого межведомственного электронного взаимодействия.

— Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента, и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно, — сообщается в пояснительной записке.