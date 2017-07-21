В ГД заявили, что никакого закрытого показа "Матильды" для депутатов не было

Примечательно, что эту информацию опроверг и режиссёр киноленты Алексей Учитель.

В Госдуме опровергли сообщения СМИ, что в стенах нижней палаты парламента якобы устраивали закрытый показ кинофильма "Матильда" для депутатов. Об этом сообщил глава Комитета ГД по культуре Станислав Говорухин.

— Это неправда, мы в сентябре будем показывать фильм, парламентский киноклуб у нас есть. Мы всех пригласим, — приводят слова Говорухина РИА "Новости".

Слухи о закрытом показе опроверг и сам режиссёр Алексей Учитель.

Ранее "Русская служба Би-би-си" сообщила, что в июне прошел закрытый показ "Матильды" для депутатов, спикера Госдумы Вячеслава Володина и некоторых чиновников Минкульта.