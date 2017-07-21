В Call of Duty: WWII появятся зомби-нацисты

Activision официально анонсировала зомби-режим в шутере Call of Duty: WWII, показав трейлер в рамках своей презентации на SDCC 2017.

По ходу развития сюжета станет ясно, что в деревне скрывается секрет "невообразимой силы", которой и объясняется появление орды зомби-нацистов.

В режиме "Зомби-нацисты" игрокам предстоит попытаться спасти бесценные произведения искусства, украденные союзом стран "оси". Исторические артефакты были спрятаны в немецком Миттельберге.

В зомби-кампании игроки смогут услышать голоса таких актёров, как Дэвид Теннант из сериала "Доктор Кто" и Кэтрин Уинник из шоу "Викинги". Помимо них в работе над игрой участвуют и другие актёры кино и телевидения.

Call of Duty: WWII выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 3 ноября.