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Опубликовано 21 июля 2017, 14:29

Авторы NieR: Automata хотят выпустить продолжение серии

Команда разработчиков NieR: Automata ответила на вопрос о том, получит ли серия продолжение.

Команда разработчиков NieR: Automata ответила на вопросы журналистов Famitsu о будущем серии.

Ключевые авторы игры, среди которых директор разработки Йоко Таро, продюсер Йосуке Сайто, композитор Кеичи Окабе и дизайнеры Такахиса Таура и Акихико Йошида, довольны тем, какой получилась NieR: Automata. Учитывая высокий уровень продаж игры, они бы с радостью занялись продолжением. Но есть одно условие: это случится только в том случае, если проектом займутся все члены команды. Иначе, по мнению авторов, проект не будет иметь смысла.

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Авторы NieR: Automata хотят выпустить продолжение серии

Фото: © Flickr/PandaLovePhotography

Разработчики также не исключают возможность выпуска обновлённой версии оригинальной NieR. По их словам, появление ремастера во многом зависит от решения издателя Square Enix.

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Станислав Погорский
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