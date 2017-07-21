Авторы NieR: Automata хотят выпустить продолжение серии
Команда разработчиков NieR: Automata ответила на вопрос о том, получит ли серия продолжение.
Команда разработчиков NieR: Automata ответила на вопросы журналистов Famitsu о будущем серии.
Ключевые авторы игры, среди которых директор разработки Йоко Таро, продюсер Йосуке Сайто, композитор Кеичи Окабе и дизайнеры Такахиса Таура и Акихико Йошида, довольны тем, какой получилась NieR: Automata. Учитывая высокий уровень продаж игры, они бы с радостью занялись продолжением. Но есть одно условие: это случится только в том случае, если проектом займутся все члены команды. Иначе, по мнению авторов, проект не будет иметь смысла.
Авторы NieR: Automata хотят выпустить продолжение серии
Фото: © Flickr/PandaLovePhotography
Разработчики также не исключают возможность выпуска обновлённой версии оригинальной NieR. По их словам, появление ремастера во многом зависит от решения издателя Square Enix.