Разработка последней игры в серии Uncharted завершена
Студия Naughty Dog объявила об отправлении игры Uncharted: The Lost Legacy в печать.
Naughty Dog поделилась новостью о завершении разработки Uncharted: The Lost Legacy в своём аккаунте в "Твиттере".
We're proud to announce that Uncharted: The Lost Legacy has gone gold! We can't wait to get it into your hands, beginning August 22. pic.twitter.com/SBVZJD8lQb— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 20 июля 2017 г.
Игра, которая изначально задумывалась как дополнение для Uncharted 4, расскажет историю героинь Хлои и Надин. Naughty Dog обещает, что прохождение The Lost Legacy займёт около девяти часов. Обладатели сезонного пропуска для Uncharted 4 получат игру бесплатно, а остальные смогут приобрести её отдельно.
Разработка последней игры в серии Uncharted завершена
Фото: © Flickr/Ferino Design
Ранее Naughty Dog заявляла, что Uncharted: The Lost Legacy станет последней игрой в популярной приключенческой серии. Позже представители студии уточнили, что команда не планирует возвращаться к Uncharted в ближайшем будущем, но продолжением франшизы могут заняться другие разработчики, хотя сейчас таких планов нет.
Uncharted: The Lost Legacy выйдет на PS4 уже 22 августа.