Прибыль от продаж Xbox One упала на 29%
Microsoft опубликовала финансовый отчёт за последний квартал 2017 финансового года.
Из финансового отчёта Microsoft за последний квартал стало известно, что доход от продаж Xbox One снизился почти на треть.
Конкретно прибыль от продаж самих консолей Xbox One упала на 29%. Представители компании связывают это не только с падением продаж, но и со снижением цен на устройство. Тем не менее игровой отдел в целом принёс на 3% больше прибыли (44 миллиона долларов) — это обеспечили продажи игр и сервисов Xbox.
Прибыль от продаж Xbox One упала на 29%
Фото: © Flickr/Marco Verch
Сообщается, что количество активных пользователей сервиса Xbox Live выросло на 85%, до 53 миллионов человек. При этом учитываются пользователи на Xbox One, Windows 10 и мобильных устройствах.
Общий доход компании за квартал составил 23,3 миллиарда долларов, на 13% больше, чем за прошлый квартал. Чистая прибыль составила 6,5 миллиарда долларов.