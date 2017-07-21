Прибыль от продаж Xbox One упала на 29%

Из финансового отчёта Microsoft за последний квартал стало известно, что доход от продаж Xbox One снизился почти на треть.

Конкретно прибыль от продаж самих консолей Xbox One упала на 29%. Представители компании связывают это не только с падением продаж, но и со снижением цен на устройство. Тем не менее игровой отдел в целом принёс на 3% больше прибыли (44 миллиона долларов) — это обеспечили продажи игр и сервисов Xbox.