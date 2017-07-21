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Опубликовано 21 июля 2017, 16:23

Представлены четыре новых бойца Marvel vs Capcom: Infinite

Компании Capcom и Marvel показали новых персонажей файтинга Marvel vs Capcom: Infinite.

На конвенции SDCC 2017 был представлен новый трейлер Marvel vs Capcom: Infinite, где появляются четверо ранее не анонсированных персонажей.

Новыми бойцами оказались Майк Хаггар из серии Final Fight, Немезис из Resident Evil, Фрэнк Уэст из Dead Rising и Человек-паук. Герои сражались на новой арене, на фоне которой можно заметить суперзлодея Marvel, известного как М.О.Д.О.К.

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Представлены четыре новых бойца Marvel vs Capcom: Infinite

Фото: © Flickr/brett jordan

Marvel vs Capcom: Infinite выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 16 сентября.

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Станислав Погорский
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