Представлены четыре новых бойца Marvel vs Capcom: Infinite
Компании Capcom и Marvel показали новых персонажей файтинга Marvel vs Capcom: Infinite.
На конвенции SDCC 2017 был представлен новый трейлер Marvel vs Capcom: Infinite, где появляются четверо ранее не анонсированных персонажей.
Off-screen footage of Marvel vs Capcom Infinite showing off Hagger, Spider-Man, Frank West... via https://t.co/0Eyuaipoal pic.twitter.com/uVS0JdweYD— Wario64 (@Wario64) 20 июля 2017 г.
Новыми бойцами оказались Майк Хаггар из серии Final Fight, Немезис из Resident Evil, Фрэнк Уэст из Dead Rising и Человек-паук. Герои сражались на новой арене, на фоне которой можно заметить суперзлодея Marvel, известного как М.О.Д.О.К.
Представлены четыре новых бойца Marvel vs Capcom: Infinite
Фото: © Flickr/brett jordan
Marvel vs Capcom: Infinite выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 16 сентября.