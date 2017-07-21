Перебежчики из КНДР показали места массовых захоронений на картах Google
Многое из того, что происходит в Северной Корее, остаётся неизвестным для всего остального мира. Однако спутники и картографические снимки, сделанные с их помощью, помогают борцам за права человека раскрыть многие из преступлений, о которых корейцы предпочитали умалчивать.
Новый доклад южнокорейской группы правосудия (Transitional Justice Working Group), которая следит за совершением преступлений против человечества в странах с тоталитарным режимом, рассказывает о местах массовых расправ и захоронений, указанных перебежчиками из КНДР на картах Google Earth. На картах указаны не только фактические захоронения, но и предполагаемые.
Также документ содержит данные о государственных организациях, в которых ведётся учёт проводимых в стране зверств над гражданами
Правозащитники говорят, что это один из первых уверенных шагов в сторону обеспечения защиты прав человека в Северной Корее. Оно также должно служить во благо журналистам, политикам, сотрудников негосударственных организаций и судебным экспертам, которые собираются посещать страну в будущем. Огромные усилия по прекращению бесчеловечного обращения с гражданами КНДР прилагает ООН, но у организации пока недостаточно улик, подтверждающих это. Эти карты становятся одним из весомых вещественных доказательств ужасов тоталитарного режима страны.
Пока полномасштабный проект по предъявлению КНДР серьёзных обвинений находится в стадии разработки. Эти карты были опубликованы, чтобы привлечь других перебежчиков, которым тайно удалось пересечь границу Северной Кореи. Transitional Justice Working Group призывает всех, кто обладает важной информацией о преступлениях против человечества в КНДР внести свою лепту в этот проект.