Перебежчики из КНДР показали места массовых захоронений на картах Google

Новый доклад южнокорейской группы правосудия (Transitional Justice Working Group), которая следит за совершением преступлений против человечества в странах с тоталитарным режимом, рассказывает о местах массовых расправ и захоронений, указанных перебежчиками из КНДР на картах Google Earth. На картах указаны не только фактические захоронения, но и предполагаемые.

Также документ содержит данные о государственных организациях, в которых ведётся учёт проводимых в стране зверств над гражданами Фото © Flickr/(stephan)

Правозащитники говорят, что это один из первых уверенных шагов в сторону обеспечения защиты прав человека в Северной Корее. Оно также должно служить во благо журналистам, политикам, сотрудников негосударственных организаций и судебным экспертам, которые собираются посещать страну в будущем. Огромные усилия по прекращению бесчеловечного обращения с гражданами КНДР прилагает ООН, но у организации пока недостаточно улик, подтверждающих это. Эти карты становятся одним из весомых вещественных доказательств ужасов тоталитарного режима страны.