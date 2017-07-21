Разбор завалов и новый стиль работы — Госдума завершила весеннюю сессию

Государственная дума седьмого созыва сегодня провела последнее пленарное заседание в рамках весенней сессии и уходит на парламентские каникулы до сентября. Эксперты отмечают, что новое руководство нижней палаты российского парламента и лично спикер Вячеслав Володин существенно изменили стиль работы депутатского корпуса, дисциплинировав его и мобилизовав на эффективную законотворческую работу — как в рамках ликвидации оставшегося от предыдущих созывов законодательного "багажа", так и в вопросах рассмотрения новых инициатив. Наиболее резонансные из которых относятся к проблеме московской реновации, законам о регулировании в Интернете и в целом в информационной сфере, а также — к нововведениям в избирательном законодательстве, особенно актуальным в преддверии президентских выборов. Об итогах работы завершившейся весенней сессии Госдумы и планах на будущее — читайте в материале Лайфа.

Выступая на закрытии последнего пленарного заседания Вячеслав Володин отметил, что в обеспечение реализации послания президента "на сегодняшний день принято 50 законов, ещё 23 инициативы находятся на рассмотрении Госдумы, однако 25 законопроектов ещё не внесены".

Если говорить о конкретике, то значительная часть законопроектов была внесена самими депутатами Госдумы и членами Совфеда — 363 из 667. Непосредственно на заседаниях нижней палаты в весеннюю сессию было рассмотрено 1057 законопроектов, с учётом тех, что были внесены ранее, и значительная часть этих законопроектов была отработана в рамках программы ликвидации старого законотворческого "багажа", оставшегося от предыдущих созывов.

Следует отметить, что Госдуме 7-го созыва от предыдущих составов нижней палаты осталось больше 2000 "подвисших" законопроектов. Как отметил в своём выступлении спикер Госдумы, депутаты смогли на 59% уменьшить этот законодательный груз, а 17% законопроектов и вовсе были доведены до ума и приняты нижней палатой.

— Мы близки к тому, чтобы эту работу завершить. При том темпе, который мы набрали, и графике, который стал привычным, можно завершить эту работу к началу весенней сессии 2018 года.

В итоге в первом чтении было принято 108 законопроектов, во втором — 20, а всего депутаты завершили рассмотрение в трёх чтениях 265 законов. Причём если говорить о фракционном вкладе в законотворческий процесс, то 114 законопроектов было внесено единороссами, 94 предложили представители ЛДПР, 84 законопроекта было внесено справороссами, 36 внесли коммунисты и ещё 9 — внефракционные депутаты.

Ещё одним немаловажным достижением Володина на посту спикера стало улучшение дисциплины депутатского корпуса и повышение эффективности его работы. Так, в частности, были одобрены поправки в регламент Госдумы, модифицировавшие процедуру принятия законопроектов. Согласно нововведениям, теперь народные избранники голосуют за внесённые законопроекты сразу после его обсуждения, а не в так называемый час голосования. Пленарные заседания Госдумы нередко затягиваются до позднего вечера, а уровень явки депутатов приближается к 80–90%, также прекращена противоречивая практика коллективного голосования за законопроекты по передаваемым на время отсутствия депутатским карточкам — это важно и с точки зрения повышения доверия к высшему законодательному органу страны со стороны граждан.

В контексте повышения доверия общества Госдума действует и в плане организации парламентских слушаний и работы общественных советов. В седьмом созыве Госдумы был внедрён формат открытых слушаний, когда в зале пленарного заседания присутствовали представители заинтересованных общественных организаций, как это было в случае с обманутыми дольщиками, закон о защите интересов которых также был рассмотрен в весеннюю сессию. А уже осенью, в октябре, запланированы слушания по так называемой лесной амнистии, на которые пригласят представителей регионов.

Если говорить о наиболее резонансных законопроектах, принятых в ходе завершившейся сессии, то можно в первую очередь упомянуть закон о реновации московской недвижимости, по которому разгорелись нешуточные страсти. Он был доработан с учётом замечаний президента Путина и общественного мнения, и интересы москвичей были дополнительно гарантированы. Были одобрены существенные новации в избирательном законодательстве — так, в частности, президентские выборы были перенесены на 18 марта и совмещены таким образом с Днём воссоединения Крыма с Россией. Были отменены открепительные удостоверения, а также ужесточены наказания за фальсификации на выборах. Также Госдума ввела ряд новых мер в Интернете, начиная от регулирования работы мессенджеров и заканчивая ужесточением требований к операторам связи при предоставлении услуг (речь идёт о наболевшей проблеме неподконтрольной торговли сим-картами).

Однако помимо чисто законодательной работы нижняя палата существенно повысила свою роль как орган межпарламентской дипломатии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил целый ряд стран, встретившись там с главами парламентов и руководством государств, что в итоге привело не только к созданию новых каналов коммуникации, но и конкретным мерам. Так, накануне, Госдумой и израильским кнессетом была принята синхронная резолюция с осуждением проводимой властями Польши политики исторического ревизионизма и демонстративного отказа от сохранения памяти павших при освобождении этой страны советских солдат.

Эксперты отмечают возросший уровень профессионализма и проработки законопроектов, которые отличают этот созыв, и готовность парламентариев и руководство палаты слушать общественность и корректировать резонансные законопроекты. В итоге ряд крайне сомнительных законодательных инициатив, вносимых отдельными депутатами скорее в целях медийной раскрутки, так и не нашёл поддержки у депутатов.