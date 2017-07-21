Запрос Поклонской о принятии мер против "Матильды" подписали 37 депутатов ГД

В приложение к документу депутат ГД также направила 100 тысяч обращений граждан.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что под составленным ею запросом "о принятии мер в пределах компетенции министру культуры РФ, генеральному прокурору РФ, министру внутренних дел РФ по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией "Матильды" свою подпись поставили 37 парламентариев.

Также в приложение к запросу были направлены 100 тысяч обращений граждан, религиозные чувства которых оскорбляет повествование картины. По словам Поклонской, жалобы "с трудом уместились в 13 коробках". Кроме того, была направлена информация от Фонда кино, священнослужителей и Счётной палаты РФ о выделении создателям фильма госфинансирования в сумме 280 млн рублей с указанием срока окончательных расчётов до сентября 2017 года.

— Отправили компетентным органам, и я надеюсь, что такая позиция представителей Госдумы и людей, которые обращаются через народных избранников, будет услышана и в пределах полномочий компетентных органов будут приняты необходимые меры, чтобы не допустить нарушения конституционных прав людей, которые уже на протяжении 11 месяцев стучатся и ждут, ведь в соответствии с положениями закона прокатное удостоверение не может быть выдано фильму с государственным финансированием в случае, когда этот фильм вносит раздор и разжигает рознь на религиозной почве, что, собственно говоря, мы сегодня и наблюдаем, — сказала депутат, выразив надежду на то, что на этот пункт обратит внимание министр культуры при вынесении решения о выдаче прокатного удостоверения.