Новая модификация для "Ведьмака-3" заметно улучшает графику игры
Один из поклонников "Ведьмака-3" выпустил модификацию, которая улучшает текстуры и модели игры.
The Witcher 3 HD Reworked Project за авторством Халка Хогана улучшает графику игры, при этом сохраняя её стиль.
Модификация увеличивает резкость и детализацию текстур, а также поддерживает разрешения до 4K. Многие текстуры автор воссоздавал с нуля. Целью его проекта было добиться того, чтобы игра выглядела как в самом первом трейлере.
Новая модификация для "Ведьмака-3" заметно улучшает графику игры
Среди объектов, которые становятся лучше после установки The Witcher 3 HD Reworked Project, числятся каменные стены, деревянные поверхности, камни, растительность, крыши, брёвна, текстуры земли и многое другое.
"Ведьмак-3" доступна на PC, PS4 и Xbox One.