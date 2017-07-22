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Опубликовано 22 июля 2017, 14:34

Новая модификация для "Ведьмака-3" заметно улучшает графику игры

Один из поклонников "Ведьмака-3" выпустил модификацию, которая улучшает текстуры и модели игры.

Фото: &copy; thewitcher.com

Фото: © thewitcher.com

The Witcher 3 HD Reworked Project за авторством Халка Хогана улучшает графику игры, при этом сохраняя её стиль.

Модификация увеличивает резкость и детализацию текстур, а также поддерживает разрешения до 4K. Многие текстуры автор воссоздавал с нуля. Целью его проекта было добиться того, чтобы игра выглядела как в самом первом трейлере.

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Новая модификация для "Ведьмака-3" заметно улучшает графику игры

Фото: © thewitcher.com

Среди объектов, которые становятся лучше после установки The Witcher 3 HD Reworked Project, числятся каменные стены, деревянные поверхности, камни, растительность, крыши, брёвна, текстуры земли и многое другое.

"Ведьмак-3" доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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