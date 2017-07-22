Новая модификация для "Ведьмака-3" заметно улучшает графику игры

The Witcher 3 HD Reworked Project за авторством Халка Хогана улучшает графику игры, при этом сохраняя её стиль.

Модификация увеличивает резкость и детализацию текстур, а также поддерживает разрешения до 4K. Многие текстуры автор воссоздавал с нуля. Целью его проекта было добиться того, чтобы игра выглядела как в самом первом трейлере.