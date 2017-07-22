Warner Bros. может снять отдельный фильм про Харли Квинн и Джокера
В Сети появилась информация о планах Warner Bros. снять фильм про двух популярных персонажей DC Comics.
Сайт Screen Rant сообщает, что студия Warner Bros. уже начала работать над фильмом с рабочим названием "Харли Квинн против Джокера".
Картина станет частью расширенной киновселенной DC и будет связана с "Отрядом самоубийц — 2" и "Сиренами Готэма". Последняя расскажет про приключения Харли Квинн, Женщины-кошки и Ядовитого Плюща, а режиссёром назначен постановщик первого "Отряда самоубийц" Дэвид Эйр.
Warner Bros. может снять отдельный фильм про Харли Квинн и Джокера
Сообщается, что главные роли в "Харли Квинн против Джокера" вновь исполнят Марго Робби и Джаред Лето. Продюсером фильма станет Джефф Джонс.