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Опубликовано 22 июля 2017, 14:58

Warner Bros. может снять отдельный фильм про Харли Квинн и Джокера

В Сети появилась информация о планах Warner Bros. снять фильм про двух популярных персонажей DC Comics.

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Сайт Screen Rant сообщает, что студия Warner Bros. уже начала работать над фильмом с рабочим названием "Харли Квинн против Джокера".

Картина станет частью расширенной киновселенной DC и будет связана с "Отрядом самоубийц — 2" и "Сиренами Готэма". Последняя расскажет про приключения Харли Квинн, Женщины-кошки и Ядовитого Плюща, а режиссёром назначен постановщик первого "Отряда самоубийц" Дэвид Эйр.

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Warner Bros. может снять отдельный фильм про Харли Квинн и Джокера

Фото: © kinopoisk.ru

Сообщается, что главные роли в "Харли Квинн против Джокера" вновь исполнят Марго Робби и Джаред Лето. Продюсером фильма станет Джефф Джонс.

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Станислав Погорский
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