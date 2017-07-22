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Регион
Опубликовано 22 июля 2017, 15:27

Ведущий композитор Blizzard Расселл Брауэр ушёл из компании

Ведущий композитор Blizzard Расселл Брауэр покинул компанию Blizzard после 12 лет работы.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/russell.brower

Фото: © facebook.com/russell.brower

Рассел Брауэр, проработавший ведущим композитором Blizzard 12 лет, объявил о своём уходе на странице в "Фейсбуке".

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Ведущий композитор Blizzard Расселл Брауэр ушёл из компании

Фото: © facebook.com/russell.brower

Уход из компании Брауэр объяснил тем, что из-за децентрализации разработки Blizzard больше не нуждается в его должности. Теперь компания работает с большим количеством музыкантов-фрилансеров, которые задействованы во всех актуальных проектах.

Рассел Брауэр сообщил, что готов поработать с Blizzard в будущем в качестве одного из таких фрилансеров.

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Станислав Погорский
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