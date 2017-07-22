Ведущий композитор Blizzard Расселл Брауэр ушёл из компании

Рассел Брауэр, проработавший ведущим композитором Blizzard 12 лет, объявил о своём уходе на странице в "Фейсбуке".

Уход из компании Брауэр объяснил тем, что из-за децентрализации разработки Blizzard больше не нуждается в его должности. Теперь компания работает с большим количеством музыкантов-фрилансеров, которые задействованы во всех актуальных проектах.

Рассел Брауэр сообщил, что готов поработать с Blizzard в будущем в качестве одного из таких фрилансеров.