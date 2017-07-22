Bungie пообещала исправить недостатки бета-версии Destiny 2 к релизу игры
Bungie прокомментировала главные жалобы участников бета-тестирования онлайн-шутера Destiny 2.
Во время проведения открытого бета-тестирования Destiny 2 игроки заметили множество нововведений, из-за которых сиквел отличается от оригинала. Больше всего фанатов озадачило изменение в боях против неигровых персонажей.
В бета-версии Destiny 2 боеприпасы для оружия выпадают довольно редко и игрокам в основном приходится использовать оружие с кинетическим типом патронов — оно наносит меньше всего урона. Разработчики сделали это для улучшения баланса в сражениях игроков против других игроков, однако это негативно сказалось на боях с пришельцами, которыми управляет компьютер.
Bungie пообещала исправить недостатки бета-версии Destiny 2 к релизу игры
По словам разработчиков, в бета-версии показана уже устаревшая версия Destiny 2. Недавно во время внутреннего тестирования команда тоже пришла к выводу, что проходить обычные миссии стало слишком скучно, а противники под управлением компьютера убиваются очень долго. Поэтому в финальной версии игры патроны будут выпадать чаще, а урон по монстрам и боссам будет значительно увеличен.
Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября, а релиз PC-версии намечен на октябрь этого года.