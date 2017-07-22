Bungie пообещала исправить недостатки бета-версии Destiny 2 к релизу игры

Во время проведения открытого бета-тестирования Destiny 2 игроки заметили множество нововведений, из-за которых сиквел отличается от оригинала. Больше всего фанатов озадачило изменение в боях против неигровых персонажей.

В бета-версии Destiny 2 боеприпасы для оружия выпадают довольно редко и игрокам в основном приходится использовать оружие с кинетическим типом патронов — оно наносит меньше всего урона. Разработчики сделали это для улучшения баланса в сражениях игроков против других игроков, однако это негативно сказалось на боях с пришельцами, которыми управляет компьютер.