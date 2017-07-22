Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июля 2017, 16:31

Издание "Игра года" шутера Overwatch выйдет на дисках

Blizzard Entertainment анонсировала скорый выход Overwatch: Game of the Year Edition на дисках.

Фото: &copy;&nbsp;BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Компания Blizzard сообщила, что Overwatch: Game of the Year Edition появится в розничной продаже уже 28 июля.

image

Издание "Игра года" шутера Overwatch выйдет на дисках

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

В состав Game of the Year Edition помимо самой Overwatch входят 10 внутриигровых контейнеров с предметами; дополнительные образы героев для Жнеца, Бастиона, Фарры и Трейсер; крылья Ангела для Diablo 3; новый питомец в World of Warcraft, героиня Трейсер в Heores of the Storm и специальная рубашка для карт в Hearthstone.

Overwatch доступна на PC, PS4 и Xbox One.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar