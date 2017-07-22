Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июля 2017, 13:44

Депутат Водолацкий: Подписывая запрос против "Матильды", я выполнял волю казаков

Верховный атаман Союза казачьих войск России, депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Пятаков

Верховный атаман Союза казачьих войск России, депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий. Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Депутат Госдумы Виктор Володацкий оказался одним из 37 парламентариев, подписавших запрос Поклонской проверить кинофильм "Матильда".

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виктор Водолацкий в беседе с Лайфом объяснил, что проголосовал за обращение Натальи Поклонской против фильма "Матильда", потому что выполнял волю казаков.

— В мой адрес как атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья поступают сотни обращений от казаков России ближнего и дальнего зарубежья по поводу данного фильма, который, по мнению казаков, оскорбляет чувства верующих. Поэтому, выполняя волю казаков, я, естественно, подписал данное обращение, — пояснил Володацкий Лайфу.

По словам Водолацкого, казаки видели копии и отдельные кадры этого фильма, на основании которых и обратились к депутату.

Напомним, ранее на своей странице в "Фейсбуке" депутат Наталья Поклонская сообщила о том, что 37 депутатов подписали запрос о принятии мер в отношении фильма "Матильда". Также депутат заявила, что к ней пришло 100 тысяч обращений от граждан об оскорблении их чувств.

Скандал вокруг фильма разгорелся в ноябре 2016 года. Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить "Матильду" на предмет оскорбления чувств верующих.

BannerImage
Ольга Кукушкина
  • Новости
  • Госдума
  • Наталья Поклонская
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar