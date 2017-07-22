Депутат Водолацкий: Подписывая запрос против "Матильды", я выполнял волю казаков

Депутат Госдумы Виктор Володацкий оказался одним из 37 парламентариев, подписавших запрос Поклонской проверить кинофильм "Матильда".

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виктор Водолацкий в беседе с Лайфом объяснил, что проголосовал за обращение Натальи Поклонской против фильма "Матильда", потому что выполнял волю казаков.

— В мой адрес как атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья поступают сотни обращений от казаков России ближнего и дальнего зарубежья по поводу данного фильма, который, по мнению казаков, оскорбляет чувства верующих. Поэтому, выполняя волю казаков, я, естественно, подписал данное обращение, — пояснил Володацкий Лайфу.

По словам Водолацкого, казаки видели копии и отдельные кадры этого фильма, на основании которых и обратились к депутату.

Напомним, ранее на своей странице в "Фейсбуке" депутат Наталья Поклонская сообщила о том, что 37 депутатов подписали запрос о принятии мер в отношении фильма "Матильда". Также депутат заявила, что к ней пришло 100 тысяч обращений от граждан об оскорблении их чувств.