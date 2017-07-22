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Опубликовано 22 июля 2017, 16:05

Кузнецова рассказала о создании мер против попрошаек с "больными" детьми

Фото &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

По словам омбудсмена, подобные мошенники подрывают доверие к благотворительности.

На образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", который проходит под Владимиром, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о разработке мер против попрошаек с якобы больными детьми.

По её словам, проблема с таким попрошайничеством является очень серьёзной, так как мошенники подрывают доверие к благотворительности.

— Эта проблема реально есть, и здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это ваше участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем её, и, я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить, — сказала Кузнецова.

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Валерий Оленин
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