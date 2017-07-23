Жаркое лето 1961-го. Как советские граждане погромы устраивали

Конечно, массовые беспорядки и даже восстания были не редкостью в СССР. Во времена военного коммунизма большевикам пришлось столкнуться с целым валом хаотичных и стихийных крестьянских восстаний. Вторая волна восстаний пришлась на период коллективизации.

Пришедший к власти после смерти Сталина Хрущёв в рамках борьбы со своими противниками из старой сталинской гвардии позиционировал себя как человека из народа, чуткого к нуждам трудящихся. Поэтому Хрущёв нередко продвигал хотя и популистские, но в целом полезные инициативы. Так, колхозы были приравнены к совхозам, что стало очень серьёзным послаблением для крестьян, ведь в совхозах платили "живыми" деньгами, а не виртуальными трудоднями.

Были сделаны некоторые послабления рабочим. В середине 50-х понизились нормы выработки, что фактически означало повышение зарплаты рабочих.

Но, как это очень часто бывало в непродуманных реформах, менять надо было не один-два самых заметных элемента, а всю конструкцию. Сталинская система продовольственного обеспечения была достаточно жестокой, но эффективной: за счёт максимального удешевления полурабского колхозного труда удавалось сбивать цены для населения в городах. Это была очень несправедливая система, в которой жёсткая эксплуатация большинства проводилась в интересах меньшинства, но такие понижения цен очень радостно принимались в городах и работали на укрепление популярности власти.

Приравнивание колхозов к совхозам и повышение закупочных цен фактически сломало всю систему. Колхозники стали жить "как люди", но это сделало отрасль сильно затратной, а повышение зарплат рабочим окончательно сбило баланс. Добили сельское хозяйство и другие популистские реформы вроде попыток "догнать и перегнать Америку" по производству мяса, из-за чего на забой пошёл скот, находившийся в индивидуальном пользовании.

Дефицит товаров в городах вызывал озлобление населения, а, чтобы выправить ситуацию, в начале 60-х годов был проведён ряд непопулярных мер. Во-первых, денежная реформа, "откусившая" часть накоплений граждан, во-вторых, вновь были повышены нормы выработки, в-третьих, пришлось повысить цены на продовольствие.

Но нельзя объяснить всплеск насилия начала 60-х только экономическими причинами. По наследству от сталинской эпохи осталось не только много танков, но и большое количество людей, получивших тюремный опыт. Приехавшие в город вчерашние крестьяне нередко попадали под влияние таких людей, что вело к популяризации криминальной субкультуры в широких слоях общества.

Стоит отметить и невысокий уровень советской милиции. До времён могущественного Щёлокова она была откровенным второстепенным довеском к госбезопасности. Чаще всего это были полуграмотные выходцы из деревни, после армии пошедшие в милицию. Они не отличались манерами и вежливостью, и нередко их бесцеремонные и грубые действия провоцировали серьёзные беспорядки.

Хотя официальная пропаганда всегда изображала участников этих беспорядков уголовниками-рецидивистами и отщепенцами, это далеко не всегда было так. Далеко не все они были профессиональными преступниками. Чаще всего это были "дети войны", лишившиеся родителей и попавшие под каток сталинской послевоенной борьбы с преступностью, когда очень сурово карались даже мельчайшие нарушения. Или же ветераны войны, не нашедшие места в мирной жизни. А нередко к толпе примыкали и вполне законопослушные обыватели, не имевшие проблем с законом, зачастую бывшие фронтовики, имевшие награды за подвиги и поощрения по работе.

Краснодарский сигнал

Первым намёком на то, что год будет непростым, стали январские события в Краснодаре. Военный патруль арестовал на рынке отлучившегося из местной части солдата, пытавшегося продать шапку и сапоги. Однако покупатели на рынке неожиданно заступились за него. Они схватили под руки патруль и позволили солдату убежать.

Однако прибывшие вскоре дружинники нашли солдата и отвели в комендатуру. Но толпа уже была твёрдо настроена его отстоять. Возле комендатуры она напала на одного из дружинников и избила его, поскольку прошёл слух, что солдат был жестоко избит.

Толпа, собравшаяся у комендатуры, стала требовать отпустить солдата. Когда солдата отпустили, чтобы он вышел к толпе и успокоил её, его самого едва не линчевали, поскольку разгорячённая толпа приняла его за подставного и требовала отпустить настоящего задержанного солдата "с перебитыми ногами и руками".

Твёрдо намереваясь освободить "искалеченного" солдата, толпа начала штурмовать комендатуру. Сначала били стёкла, затем отдельные активисты начали проникать и в здание. Находившиеся на посту солдаты открыли предупредительный огонь. В результате одна из пуль рикошетом попала в 17-летнего школьника, который был убит на месте.

После этого толпа погрузила его тело на носилки, а его окровавленную одежду, как красный флаг, повесили на палку. Распевая "Вихри враждебные", толпа двинулась к зданию крайкома КПСС, по пути заставляя всех снимать шапки.

У здания начался стихийный митинг, после которого толпа пошла на штурм крайкома. Здание было захвачено ими и разгромлено. Несколько человек даже дозвонились по закрытой правительственной связи из кабинета первого секретаря до Москвы, требуя к телефону Хрущёва, но его в тот момент не было на рабочем месте.

Вечером толпа разошлась по домам. На следующий день у крайкома вновь собрались недовольные, но прибывшим в город начальникам удалось переломить ситуацию и успокоить толпу. Обошлось без столкновений. Позднее несколько участников беспорядков были осуждены, двое были приговорены к смертной казни, остальные получили различные сроки.

Бийск

25 июня начались беспорядки на Алтае. Как и в Краснодаре, конфликт в Бийске начался на местном рынке. Двое приехавших из деревни граждан, намеревавшиеся купить автомобиль, годной для приобретения машины так и не нашли и решили выпить на рынке.

Двое остались распивать алкоголь, а жена одного из них гуляла по рынку. В это время мимо проходил милицейский патруль, который подошёл к ним. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая закончилась тем, что оскорблённые милиционеры решили арестовать выпивавших. Один из них решил так просто не сдаваться и начал борьбу с милиционером, который выстрелил в воздух. На шум стрельбы и драки прибыло подкрепление. Обоих арестовали.

Казалось, конфликт исчерпан, но тут к месту событий вернулась супруга одного из арестованных. Она подняла шум, обвиняя милиционеров в краже крупной суммы, находившейся у одного из арестованных. Вокруг милицейской машины стала собираться толпа.

Люди стали требовать отпустить задержанных и перевернули автомобиль. В конце концов милиционеры решили отпустить арестованных, но один из них, тот самый, у которого были деньги, начал кричать, что милиционеры ограбили его.

Толпа заблокировала автомобиль. Тем временем на рынок прибыл глава городской милиции в сопровождении главы горисполкома. Они тщетно пытались успокоить толпу, но в итоге сами едва избежали расправы.

Попытка разогнать людей водомётами не удалась, поскольку они перерезали пожарные шланги. Тем временем толпа достала из автомобиля милиционера, которого подозревали в краже, и избила его. У него также отобрали пистолет, который попытались вернуть другие милиционеры, что привело к хаотичной стрельбе, в результате чего погиб один из участников беспорядков.

Прибывшие на подмогу солдаты отбили милиционера и попытались вывезти его на машине скорой помощи, но в эффектной контратаке толпа вновь захватила его и продолжила избивать.

Подавить беспорядки удалось только после прибытия дополнительных сил солдат и милиции. Вскоре были организованы показательные судебные процессы: трое человек были приговорены к смертной казни, и около 10 человек — к различным тюремным срокам. В дальнейшем двоим осуждённым заменили казнь тюремным заключением.

Муром

30 июня погром произошёл в Муроме. За несколько дней до этого местный рабочий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выпал из кузова грузовика, в который попытался запрыгнуть на ходу, и ударился головой об асфальт. В это время неподалеку находился глава городского отделения милиции, который вместо того, чтобы отправить рабочего в больницу, распорядился бросить его в КПЗ, где утром пострадавший умер.

Поскольку рабочий был на хорошем счету, на заводе сразу же поползли слухи, что он был до смерти избит в милиции. Рабочие наотрез отказывались верить в несчастный случай и требовали провести экспертизу в Москве. Гибель рабочего вызвала волнения в городе и стала известна многим.

30 июня рабочие хоронили своего товарища. Когда процессия проходила мимо здания городской милиции, толпа начала скандировать "Бей ментов" и прочие подобные лозунги. В окна отделения полетели камни. Тут же несколько человек перевернули припаркованную неподалеку милицейскую машину, чтобы использовать её как трибуну.

С перевёрнутой машины по очереди выступали "ораторы", призывавшие разгромить здание и "покарать гадов". Некоторые из них имели опыт печального общения с милицией и уверяли, что их в своё время также нещадно избивали.

Часть разгорячённых алкоголем участников митинга призыву последовала. Раздобыв ломы и топоры, они ворвались в здание и начали крушить мебель. Находившиеся в здании милиционеры были избиты, некоторые пытались отстреливаться.

Здание милиции было полностью разгромлено, все сидевшие в КПЗ — освобождены. Напавшие захватили несколько десятков табельных пистолетов и множество патронов, а также уничтожили документы.

Здание милиции, а также один из автомобилей после штурма были сожжены. При этом толпа не подпускала приехавших на тушение пожарных к зданию. Также был избит прокурор города, пытавшийся образумить толпу.

Порядок удалось восстановить только после прибытия в город армии. Приехавшие по тревоге солдаты быстро рассеяли толпу. Два десятка участников погрома получили различные тюремные сроки, трое — приговорены к смертной казни. Городские руководители, а также высшие чины местной милиции лишились своих постов.

Александров

Через три недели после муромских событий аналогичный погром произошёл в Александрове. Началось всё с того, что двое нетрезвых солдат, отмечавших свой выходной день, были задержаны майором милиции. Однако милиционер был в штатском, и солдаты отказались с ним идти. Началась перепалка, на подмогу прибыли другие милиционеры, и солдат доставили в отделение.

Привлечённые криками прохожие начали требовать отпустить солдат. Сначала они пытались заблокировать машину с арестованными, но ей в конце концов удалось уехать. Толпа всё прибывала, в общей сложности она насчитывала около пяти сотен человек.

Вскоре прошёл слух, что милиционеры избивают солдат в отделении. Разгорячённая толпа направилась к городскому отделу милиции и заблокировала его, требуя отпустить задержанных. Одного из арестованных милиционеры сумели вывезти на машине, прорвавшись через оцепление. После этого толпа начала штурм здания. Им удалось прорваться внутрь и освободить солдата.

Тем временем за арестованным (к тому времени уже освобождённым толпой) вернулся подполковник милиции, на которого пал гнев толпы. Его автомобиль был перевернут, а самого милиционера достали из машины и сильно избили. Тем не менее он сумел вырваться и забежать в здание.

После этого толпа вновь пошла на штурм, предав огню несколько автомобилей, припаркованных у горотдела. В здании находились более десяти милиционеров, однако они не решились начать стрелять на поражение, давая только предупредительные выстрелы в воздух. Но толпу это не остановило, и она разгромила отделение милиции, изломав мебель и выбросив её из окон, а затем подожгла здание.

Находившиеся внутри милиционеры были избиты. Заодно с ними был избит и один из участников беспорядков, бывший фронтовик, которого толпа погромщиков по недоразумению приняла за милиционера.

Погромщиков пытались остановить прибывшие на место начальник милиции и секретарь одного из местных заводских партотделов, но они были избиты неуправляемой толпой.

После этого толпа (точнее её часть, поскольку большинство предпочло не идти на приступ) пошла на штурм здания тюрьмы, стоящей по соседству. В тюрьме находились более 20 вооружённых охранников, которые в ответ на попытки проникнуть в здание открыли огонь на поражение, застрелив четверых человек. Попытка протаранить ворота горящим мотоциклом не удалась.

Ночью в город прибыли солдаты дивизии Дзержинского, которые разогнали толпу. К утру беспорядки прекратились. На протяжении нескольких последующих дней город патрулировали вооружённые солдаты.

В дальнейшем четверо участников беспорядков были приговорены к смертной казни. Ещё 14 человек получили по 15 лет лишения свободы.

Казалось, после жаркого лета 1961 года ситуация стала стабилизироваться. Но это было обманчивое впечатление. Все эти события стали лишь прологом к по-настоящему кровавым событиям в Новочеркасске, в которых приняло участие гораздо большее количество человек и которые обернулись значительно большим количеством жертв, чем все столкновения 1961 года вместе взятые.