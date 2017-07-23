Новак: Министерский комитет ОПЕК+ обсудит добычу нефти во всех странах
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В том числе на заседании обсудят ситуацию в Ливии и Нигерии, которые ранее были освобождены от обязательств по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что на завтрашнем заседании министерского комитета по мониторингу соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) будет обсуждаться ситуация на мировом рынке сырья в целом, в том числе в Ливии и Нигерии.
Ранее обе страны предоставили ОПЕК все данные о своей добыче. Об этом сообщил генсек организации Мохаммед Баркиндо. Он отметил, что Ливия и Нигерия "настроены на сотрудничество".
Напомним, в конце 2016 года страны в рамках ОПЕК+ договорились о сокращении добычи в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Срок действия соглашения распространялся на первое полугодие нынешнего года, в мае он был продлен ещё на девять месяцев.
На момент заключения соглашения Ливия и Нигерия были освобождены от обязательств по сокращению добычи из-за тяжёлой ситуации внутри стран. При этом, по оценкам Международного экономического агентства (МЭА), государства сумели нарастить добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки по отношению к октябрю 2016 года. Это оказало влияние на показатель выполнения договорённостей странами ОПЕК в июне, понизив его до 78% с показателя 95% в мае.