Новак: Министерский комитет ОПЕК+ обсудит добычу нефти во всех странах

В том числе на заседании обсудят ситуацию в Ливии и Нигерии, которые ранее были освобождены от обязательств по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что на завтрашнем заседании министерского комитета по мониторингу соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) будет обсуждаться ситуация на мировом рынке сырья в целом, в том числе в Ливии и Нигерии.

Ранее обе страны предоставили ОПЕК все данные о своей добыче. Об этом сообщил генсек организации Мохаммед Баркиндо. Он отметил, что Ливия и Нигерия "настроены на сотрудничество".

Напомним, в конце 2016 года страны в рамках ОПЕК+ договорились о сокращении добычи в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Срок действия соглашения распространялся на первое полугодие нынешнего года, в мае он был продлен ещё на девять месяцев.