Британские подводники обнаружили четыре тонны золота на нацистском корабле

Исследователи предполагают, что стоимость найденного клада может составлять до 100 миллионов фунтов стерлингов.

У берегов Исландии британские исследователи нашли немецкий грузовой корабль SS Minden времён Второй мировой войны, на борту которого находился ящик с золотом, предположительно, принадлежащим нацистам. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает издание, корабль мог затонуть ещё в 1939 году в 190 километрах от Исландии. По некоторым данным, сам Гитлер приказал затопить корабль после того, как его заметил британский флот.