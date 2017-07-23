Роспотребнадзор предлагает приравнять вейпы к табаку

На курительные парогонераторы будут распространяться те же ограничения, что и на сигареты.

Курительные парогонераторы (вейпы) могут быть приравнены к табаку. Роспотребнадзор предлагает внести их в проект закона, приравнивающего их табаку и накладывающего на них те же ограничения. Сейчас в документе уже отмечены электронные сигареты и кальян.

Об инициативе рассказала глава ведомства Анна Попова на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.