СМИ: Неймар согласовал 6-летний контракт с ПСЖ
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По информации Marca, 25-летний форвард "Барселоны" со дня на день объявит о переходе в новый клуб.
Испанские журналисты сообщают, что сегодня отец Неймара встретился с руководством ПСЖ, чтобы согласовать заключительные детали трансфера сына в Париж.
В общей сложности за переход бразильца ПСЖ заплатит около 400 миллионов евро. 220 из которых — отступные "Барселоне", 180 — зарплата форварда за шесть лет.
Напомним, ранее сообщалось, что основной причиной ухода Неймара из команды сине-гранатовых стал Лео Месси, слава и талант которого мешают бразильцу полностью реализоваться в "Барсе".