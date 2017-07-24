В Госдуме предложили разрешить заниматься бизнесом с 14 лет

По мнению автора законопроекта, с этого возраста человек уже способен нести ответственность за свои поступки.

Зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов внёс в Госдуму законопроект, дающий право с 14 лет заниматься предпринимательской деятельностью с разрешения родителей или опекунов. Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.

По словам автора данного законопроекта, с 14 лет к подростку уже применяется уголовная ответственность, то есть законодательно определён возраст человека, с которого тот начинает отдавать отчёт своим поступкам. Также Свинцов отметил, что в некоторых регионах страны разрешено вступать в брак в 14 лет, что также подтверждает способность человека нести ответственность за свои поступки.