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Опубликовано 24 июля 2017, 09:50

Энтузиаст воссоздал в GTA V сцену из фильма "Такси"

Автор видео использовал движок игры. Пассажирское место занял Майкл де Санта, сменив Даниэля Моралеса.

Скриншот видео KRAMER'S MEDIA

Скриншот видео KRAMER'S MEDIA

Фотограф из Москвы Михаил Крамер выпустил видео, в котором полностью повторил эпизод из первой части "Такси" Жерара Пиреса. Также он добавил погоню с полицейскими из третьей части.

В качестве озвучки автор видео использовал русскоязычные аудиодорожки из вышеперечисленных фильмов.

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Московский фотограф воссоздал в GTA V сцену из фильма "Такси"

Скриншот видео KRAMER'S MEDIA

До этого Михаил Крамер поступил аналогично с фильмом "Терминатор-2" Джеймса Кэмерона.

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Сергей Сурепин
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