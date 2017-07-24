Энтузиаст воссоздал в GTA V сцену из фильма "Такси"
Автор видео использовал движок игры. Пассажирское место занял Майкл де Санта, сменив Даниэля Моралеса.
Фотограф из Москвы Михаил Крамер выпустил видео, в котором полностью повторил эпизод из первой части "Такси" Жерара Пиреса. Также он добавил погоню с полицейскими из третьей части.
В качестве озвучки автор видео использовал русскоязычные аудиодорожки из вышеперечисленных фильмов.
Московский фотограф воссоздал в GTA V сцену из фильма "Такси"
До этого Михаил Крамер поступил аналогично с фильмом "Терминатор-2" Джеймса Кэмерона.