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Опубликовано 24 июля 2017, 10:37

Blizzard назвала причину отказа от сотрудничества с Терри Крюсом

Разработчики нашли более подходящего актёра для озвучки Кулака Смерти из Overwatch.

Компания Blizzard во время фестиваля Com-Con 2017 в Сан-Диего провела конференцию. Разработчики ответили на вопросы фанатов и прессы. Большую часть интересовало, почему авторы Overwatch не пригласили актёра Терри Крюса озвучить персонажа Кулака Смерти.

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Теперь мы знаем, почему Blizzard не сотрудничала с Терри Крюсом во время работы над Overwatch

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Старший дизайнер Blizzard Майкл Чу заявил, что команда любит Терри Крюса, однако разработчики нашли более подходящего актёра на эту роль — Кулак Смерти получил голос Сара Нгауджа.

Напомним, до этого Сар Нгауджа исполнял эпизодические роли в сериалах "Закон и порядок", "Хорошая жена", а также в фильме "Финансовый монстр".

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Сергей Сурепин
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