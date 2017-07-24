Blizzard назвала причину отказа от сотрудничества с Терри Крюсом

Компания Blizzard во время фестиваля Com-Con 2017 в Сан-Диего провела конференцию. Разработчики ответили на вопросы фанатов и прессы. Большую часть интересовало, почему авторы Overwatch не пригласили актёра Терри Крюса озвучить персонажа Кулака Смерти.

Теперь мы знаем, почему Blizzard не сотрудничала с Терри Крюсом во время работы над Overwatch Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Старший дизайнер Blizzard Майкл Чу заявил, что команда любит Терри Крюса, однако разработчики нашли более подходящего актёра на эту роль — Кулак Смерти получил голос Сара Нгауджа.