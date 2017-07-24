Blizzard назвала причину отказа от сотрудничества с Терри Крюсом
Разработчики нашли более подходящего актёра для озвучки Кулака Смерти из Overwatch.
Компания Blizzard во время фестиваля Com-Con 2017 в Сан-Диего провела конференцию. Разработчики ответили на вопросы фанатов и прессы. Большую часть интересовало, почему авторы Overwatch не пригласили актёра Терри Крюса озвучить персонажа Кулака Смерти.
Теперь мы знаем, почему Blizzard не сотрудничала с Терри Крюсом во время работы над Overwatch
Фото: © Flickr/Gage Skidmore
Старший дизайнер Blizzard Майкл Чу заявил, что команда любит Терри Крюса, однако разработчики нашли более подходящего актёра на эту роль — Кулак Смерти получил голос Сара Нгауджа.
Напомним, до этого Сар Нгауджа исполнял эпизодические роли в сериалах "Закон и порядок", "Хорошая жена", а также в фильме "Финансовый монстр".