Авторы Destiny 2 продлили бета-тестирование игры

Студия Bungie объявила о продлении бета-тестирования Destiny 2. Многопользовательский шутер будет доступен до 4 утра (мск) 26 июля.

Разработчики продлили бета-тестирование Destiny 2 Фото: © Flickr/BagoGames

По словам авторов игры, во время проведения бета-тестирования пользователи могут столкнуться с перебоями. Это связано с серьёзной нагрузкой на серверы.