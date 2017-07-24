Авторы Destiny 2 продлили бета-тестирование игры
Разработчики пошли на уступку фанатам шутера. Протестировать его можно будет ещё два дня.
Студия Bungie объявила о продлении бета-тестирования Destiny 2. Многопользовательский шутер будет доступен до 4 утра (мск) 26 июля.
Разработчики продлили бета-тестирование Destiny 2
Фото: © Flickr/BagoGames
По словам авторов игры, во время проведения бета-тестирования пользователи могут столкнуться с перебоями. Это связано с серьёзной нагрузкой на серверы.
Напомним, бета-тестирование Destiny 2 началось на консолях 21 июля (18 июля — для тех, кто оформил предварительный заказ игры). Полная версия игры выйдет 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One, а на ПК — 24 октября.