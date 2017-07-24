Прототипы популярной ретроигры выставили на аукцион

Платформер Castlevania: Bloodlines вышел в 1994 году на консоли Sega Mega Drive. Среди фанатов серии эта игра считается самой недооценённой.

Прототип Castlevania: Bloodlines стоит два миллиона рублей Фото: © devianart

Сейчас цена за полный комплект игры стоит на eBay 25 тысяч фунтов (почти два миллиона рублей). Речь идёт о редкой копии японской версии Castlevania: Bloodlines. Американская версия стоит около шести тысяч рублей.