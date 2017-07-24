Прототипы популярной ретроигры выставили на аукцион
За ранние версии 16-битной игры на eBay просят 25 тысяч фунтов, или практически два миллиона рублей.
Платформер Castlevania: Bloodlines вышел в 1994 году на консоли Sega Mega Drive. Среди фанатов серии эта игра считается самой недооценённой.
Прототип Castlevania: Bloodlines стоит два миллиона рублей
Фото: © devianart
Сейчас цена за полный комплект игры стоит на eBay 25 тысяч фунтов (почти два миллиона рублей). Речь идёт о редкой копии японской версии Castlevania: Bloodlines. Американская версия стоит около шести тысяч рублей.
Не так давно на eBay продали Stadium Events — редкую игру для NES. Лот обошёлся в два с половиной миллиона рублей.