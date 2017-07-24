Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июля 2017, 11:32

Прототипы популярной ретроигры выставили на аукцион

За ранние версии 16-битной игры на eBay просят 25 тысяч фунтов, или практически два миллиона рублей.

Платформер Castlevania: Bloodlines вышел в 1994 году на консоли Sega Mega Drive. Среди фанатов серии эта игра считается самой недооценённой.

image

Прототип Castlevania: Bloodlines стоит два миллиона рублей

Фото: © devianart

Сейчас цена за полный комплект игры стоит на eBay 25 тысяч фунтов (почти два миллиона рублей). Речь идёт о редкой копии японской версии Castlevania: Bloodlines. Американская версия стоит около шести тысяч рублей.

Не так давно на eBay продали Stadium Events — редкую игру для NES. Лот обошёлся в два с половиной миллиона рублей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • ebay
  • аукционы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar