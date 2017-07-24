Российским водителям могут разрешить самим выбирать буквы и цифры госномеров

Однако, каким образом будет происходить эта процедура, на данный момент не известно.

Госдума рассмотрит доработанный проект закона "О государственной регистрации транспортных средств". Как пишет "Коммерсант", его главным нововведением станет возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Отметим, что услуга будет оказываться платно. Однако, сколько придётся отдать, пока не известно.

Если проект примут, российские автолюбители также смогут сами выбирать буквы и цифры государственного регистрационного номера. При этом в документе не указывается, каким образом это будет происходить — порядок должен определить Кабинет министров.