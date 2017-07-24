Blizzard выпустит важное обновление для Hearthstone
Разработчики пообещали внести изменения в игру, тем самым уменьшив количество легендарных карт в наборах.
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Студия Blizzard объявила о том, что в ближайшее время будет изменён алгоритм, который отвечает за выпадение карт из наборов. По словам разработчиков, после выхода обновления среди открытых легендарных карт одна обязательно будет уникальной.
Blizzard планирует изменить механику Hearthstone
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Этим нововведением студия Blizzard хотела сократить количество дубликатов, однако игроки обнаружили, что в наборах с меньшей вероятностью стали выпадать эпические и легендарные карты.
22 июля Blizzard нашла ошибку в коде. До конца месяца разработчики выпустят обновление, которое решит эту проблему.