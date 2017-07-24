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Регион
Опубликовано 24 июля 2017, 13:44

В Эфиопии слон убил испанского туриста во время фотосессии

Свидетели произошедшего отмечают, что мужчина не следовал правилам безопасности и подошёл к слону ближе, чем рекомендовано, — для того чтобы сделать эффектный снимок.

На юге Эфиопии в национальном природном парке "Чебера Чурчура" слон убил гражданина Испании, когда тот пытался с ним сфотографироваться. Животное толкнуло мужчину, а после ударило его бивнем. В настоящий момент тело погибшего доставлено в Испанию.

По разным версиям свидетелей, испанец, путешествовавший с женой, отказался следовать инструкциям гидов и захотел сделать фотографию со слоном вблизи. Для этого он покинул автомобиль, на котором туристы передвигались по парку, и подошёл к животному, пишет La Vanguardia.

— Слон толкнул его и ткнул бивнем, — пишет издание.

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Сакина Нуриева
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