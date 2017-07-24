Депутаты предлагают сажать за взятки на четыре года

По мнению парламентариев, данное нарушение необходимо считать преступлением средней тяжести.

Законопроект об ужесточении ответственности за взятки, вводящий также понятие нематериальной взятки, внесён на рассмотрение Госдумы. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В частности, наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить с двух-трёх до четырёх лет лишения свободы. Таким образом, это нарушение будет считаться преступлением средней тяжести.

Также Выборный предлагает включить в положения о взяточничестве УК РФ "любые услуги неимущественного характера". Среди таких взяток может быть предоставление какой-либо учёной степени, поступление в престижный вуз и т.п. Депутат отметил, что "кулуарные договорённости и фаворитизм в обход общих правил должны оцениваться юридически в рамках Уголовного кодекса".

Парламентарий также предложил увеличить срок давности за дачу и получение взятки с двух до шести лет и увеличить ответственность за это преступление.