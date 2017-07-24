Посетители фестиваля Pokemon Go назвали его катастрофой

22 июля 2017 года в Чикаго состоялся первый в истории фестиваль Pokemon Go. В рамках этого мероприятия посетители могли принять участие в реальных и внутриигровых мероприятиях.

Вместе с этим фанаты мобильной игры получили специальные бонусы, которые были приурочены к празднику. Большая часть посетителей жаловалась на плохую организацию фестиваля — их не устраивали технические неполадки и большие очереди.

Организаторы извинились и предложили вернуть деньги за билет — 20 долларов. Все билеты на это мероприятие раскупили за 30 минут после старта продаж. Вместе с деньгами за билет игроки получат внутриигровую валюту на сумму 100 долларов и легендарного покемона Лугию, которого не удалось поймать на фестивале из-за перебоев в работе приложения. Компания Niantic планировала провести аналогичные фестивали в Японии и Европе — пока не известно, произойдёт это или нет.