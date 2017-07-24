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Опубликовано 24 июля 2017, 15:37

Переиздание Crash Bandicoot обошло по продажам новую игру для Nintendo Switch

Многопользовательскому шутеру Splatoon 2 не удалось сбросить Crash Bandicoot N. Sane Trilogy с вершины британского топа.

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Аналитическая фирма GfK поделилась информацией о розничных продажах игр в Великобритании. Эксклюзиву для Nintendo Switch — многопользовательскому шутеру Splatoon 2 не удалось сбросить Crash Bandicoot N. Sane Trilogy с вершины британского топа.

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Crash Bandicoot N. Sane Trilogy снова лидирует в британском чарте продаж

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Игра, вышедшая 21 июля, заняла второе место. В то же время Crash Bandicoot N. Sane Trilogy снова лидирует — этой игре за два дня удалось обогнать по продажам игровые релизы июня.

Вместе с тем стало известно, что старт продаж Splatoon 2 был на 59% успешнее, чем у оригинала — первой части Splatoon, которая вышла в 2015 году на Wii U.

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Сергей Сурепин
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