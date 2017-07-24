Переиздание Crash Bandicoot обошло по продажам новую игру для Nintendo Switch

Аналитическая фирма GfK поделилась информацией о розничных продажах игр в Великобритании. Эксклюзиву для Nintendo Switch — многопользовательскому шутеру Splatoon 2 не удалось сбросить Crash Bandicoot N. Sane Trilogy с вершины британского топа.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy снова лидирует в британском чарте продаж Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Игра, вышедшая 21 июля, заняла второе место. В то же время Crash Bandicoot N. Sane Trilogy снова лидирует — этой игре за два дня удалось обогнать по продажам игровые релизы июня.