Переиздание Crash Bandicoot обошло по продажам новую игру для Nintendo Switch
Многопользовательскому шутеру Splatoon 2 не удалось сбросить Crash Bandicoot N. Sane Trilogy с вершины британского топа.
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Аналитическая фирма GfK поделилась информацией о розничных продажах игр в Великобритании. Эксклюзиву для Nintendo Switch — многопользовательскому шутеру Splatoon 2 не удалось сбросить Crash Bandicoot N. Sane Trilogy с вершины британского топа.
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy снова лидирует в британском чарте продаж
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Игра, вышедшая 21 июля, заняла второе место. В то же время Crash Bandicoot N. Sane Trilogy снова лидирует — этой игре за два дня удалось обогнать по продажам игровые релизы июня.
Вместе с тем стало известно, что старт продаж Splatoon 2 был на 59% успешнее, чем у оригинала — первой части Splatoon, которая вышла в 2015 году на Wii U.