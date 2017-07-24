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Опубликовано 24 июля 2017, 16:53

Авторы Dying Light выпустят десять бесплатных дополнений к игре

На это их вдохновили фанаты зомби-боевика — в него продолжают играть полмиллиона человек.

Фото &copy; Warner Bros. Entertainment Inc.

Фото © Warner Bros. Entertainment Inc.

Студия TechLand в течение следующего года выпустит десять бесплатных дополнений к Dying Light. Теперь в игре появятся новые загадки, враги, события и многое другое.

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Dying Light получит десять бесплатных дополнений

Фото © Warner Bros. Entertainment Inc.

Эта новость порадует 500 тысяч человек — именно столько игроков, по словам разработчиков, каждую неделю запускает Dying Light. Сама же игра вышла в 2015 году.

Ранее разработчики говорили, что не планируют поддерживать зомби-боевик. В мае 2016 года студия TechLand заявила, что планирует к 2019 году выпустить две новые игры — уже на тот момент они находились в разработке, а официальных анонсов так и не было.

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Сергей Сурепин
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