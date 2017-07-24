Авторы Dreamfall Chapters добавили в игру удалённые сцены

Студия Red Thread Games объявила о выходе бесплатного обновления The Final Cut для Dreamfall Chapters. С момента выхода последнего эпизода в июне 2016 года это обновление стало самым крупным.

Dreamfall Chapters получила обновление с ранее удалёнными сценами Фото © Valve Corporation

С помощью обновления разработчики вернули в Dreamfall Chapters ранее удалённые сцены, сделали игру более красивой, а также перезаписали звук.