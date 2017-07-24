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Опубликовано 24 июля 2017, 17:19

Авторы Dreamfall Chapters добавили в игру удалённые сцены

Разработчики выпустили бесплатное обновление The Final Cut. Теперь весь контент доступен на ПК.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Студия Red Thread Games объявила о выходе бесплатного обновления The Final Cut для Dreamfall Chapters. С момента выхода последнего эпизода в июне 2016 года это обновление стало самым крупным.

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Dreamfall Chapters получила обновление с ранее удалёнными сценами

Фото © Valve Corporation

С помощью обновления разработчики вернули в Dreamfall Chapters ранее удалённые сцены, сделали игру более красивой, а также перезаписали звук.

Сейчас Dreamfall Chapters The Final Cut можно приобрести по скидке в 40% — она доступна на GOG.

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Сергей Сурепин
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