Авторы Dreamfall Chapters добавили в игру удалённые сцены
Разработчики выпустили бесплатное обновление The Final Cut. Теперь весь контент доступен на ПК.
Фото © Valve Corporation
Студия Red Thread Games объявила о выходе бесплатного обновления The Final Cut для Dreamfall Chapters. С момента выхода последнего эпизода в июне 2016 года это обновление стало самым крупным.
Dreamfall Chapters получила обновление с ранее удалёнными сценами
Фото © Valve Corporation
С помощью обновления разработчики вернули в Dreamfall Chapters ранее удалённые сцены, сделали игру более красивой, а также перезаписали звук.
Сейчас Dreamfall Chapters The Final Cut можно приобрести по скидке в 40% — она доступна на GOG.