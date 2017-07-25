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Опубликовано 25 июля 2017, 07:32

Microsoft всё ещё планирует выпустить сериал по Halo

Проектом занимается Стивен Спилберг совместно с американским премиум-каналом кабельного телевидения Showtime.

Фото &copy; Microsoft

Фото © Microsoft

Компания Microsoft объявила, что работа над сериалом по Halo продолжается. Разработчики хотят быть уверены в том, что они делают всё правильно вместе с командой творческих партнёров, которые помогут сделать лучший сериал по Halo.

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Работа над сериалом по Halo продолжается

Фото © Microsoft

Microsoft уверена, что этот сериал ожидают и заслуживают фанаты. Над проектом работают Стивен Спилберг и Showtime. Пока других подробностей у Microsoft об этом проекте нет.

Напомним, сериал по Halo анонсировали в мае 2013 года.

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Сергей Сурепин
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