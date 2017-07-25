Microsoft всё ещё планирует выпустить сериал по Halo
Проектом занимается Стивен Спилберг совместно с американским премиум-каналом кабельного телевидения Showtime.
Фото © Microsoft
Компания Microsoft объявила, что работа над сериалом по Halo продолжается. Разработчики хотят быть уверены в том, что они делают всё правильно вместе с командой творческих партнёров, которые помогут сделать лучший сериал по Halo.
Работа над сериалом по Halo продолжается
Фото © Microsoft
Microsoft уверена, что этот сериал ожидают и заслуживают фанаты. Над проектом работают Стивен Спилберг и Showtime. Пока других подробностей у Microsoft об этом проекте нет.
Напомним, сериал по Halo анонсировали в мае 2013 года.