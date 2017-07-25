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Опубликовано 25 июля 2017, 08:07

Энтузиасты выпустят эксклюзив для ПК-версии Legend of Zelda: Breath of the Wild

Пиратская версия игры в скором времени обзаведётся новыми возможностями, которых нет в официальном релизе.

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Один из пользователей объединился с другими энтузиастами, и теперь они работают над модификацией, которая добавит в The Legend of Zelda: Breath of the Wild кооперативный режим для двоих игроков.

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild получит кооперативный режим

Фото © Nintendo

Само собой, консоль Nintendo Switch не поддерживает модификации, поэтому многопользовательский режим выйдет только для версии, запускаемой на ПК с помощью эмулятора CEMU.

Энтузиасты планируют изменить местоположение одного из NPC — его модель заменят на образ Линка. Именно вместо него и будет играть ещё один человек.

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Сергей Сурепин
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