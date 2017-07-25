Энтузиасты выпустят эксклюзив для ПК-версии Legend of Zelda: Breath of the Wild

Один из пользователей объединился с другими энтузиастами, и теперь они работают над модификацией, которая добавит в The Legend of Zelda: Breath of the Wild кооперативный режим для двоих игроков.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild получит кооперативный режим Фото © Nintendo

Само собой, консоль Nintendo Switch не поддерживает модификации, поэтому многопользовательский режим выйдет только для версии, запускаемой на ПК с помощью эмулятора CEMU.