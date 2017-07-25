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Регион
Опубликовано 25 июля 2017, 08:43

Независимый разработчик создал футбольную игру без классических правил

Автор проекта заявил, что до начала полноценной работы над симулятором он не знал принципов игры.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

В апреле 2016 года разработчик Дэн Маршалл сообщил, что случайно создал футбольную аркадную игру. При этом он не задумывался о правилах этого вида спорта.

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Разработчик создал футбольную игру и не знал правил этого вида спорта

Фото © Valve Corporation

Игра получила название Behold The Kickmen, она вышла 20 июля в Steam. Проект не похож ни на одну из уже вышедших игр про футбол. Разработчик сделал поле круглым и большим, а с помощью голов игроки зарабатывают деньги — сумма зависит от расстояния, с которого удалось поразить ворота соперника.

У Behold The Kickmen нет многопользовательского режима. В Steam игру можно купить за 89 рублей.

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Сергей Сурепин
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