Независимый разработчик создал футбольную игру без классических правил

В апреле 2016 года разработчик Дэн Маршалл сообщил, что случайно создал футбольную аркадную игру. При этом он не задумывался о правилах этого вида спорта.

Разработчик создал футбольную игру и не знал правил этого вида спорта Фото © Valve Corporation

Игра получила название Behold The Kickmen, она вышла 20 июля в Steam. Проект не похож ни на одну из уже вышедших игр про футбол. Разработчик сделал поле круглым и большим, а с помощью голов игроки зарабатывают деньги — сумма зависит от расстояния, с которого удалось поразить ворота соперника.