BioWare выпустила новую рекламу Anthem

Компания BioWare выпустила новое видео, в котором разработчики рассказали, как им пришлось столкнуться с одним из самых ключевых вызовов в их карьере. Речь идёт о кукурузном лабиринте.

В первую очередь кукурузный лабиринт сравнивают со следами НЛО. Вот только, в отличие от примятой кукурузы, этот лабиринт создать сложнее: рисунок формируется во время роста молодых побегов кукурузы. В связи с этим BioWare пришлось ждать, пока они вырастут.