BioWare выпустила новую рекламу Anthem
Разработчики использовали кукурузный лабиринт, чтобы привлечь внимание к своему новому проекту.
Фото © Electronic Arts Inc.
Компания BioWare выпустила новое видео, в котором разработчики рассказали, как им пришлось столкнуться с одним из самых ключевых вызовов в их карьере. Речь идёт о кукурузном лабиринте.
В первую очередь кукурузный лабиринт сравнивают со следами НЛО. Вот только, в отличие от примятой кукурузы, этот лабиринт создать сложнее: рисунок формируется во время роста молодых побегов кукурузы. В связи с этим BioWare пришлось ждать, пока они вырастут.
Разработчики Anthem выпустили новую рекламу игры
Фото © Electronic Arts Inc.
Выход Anthem ожидается к концу 2018 года.