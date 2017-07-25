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Опубликовано 25 июля 2017, 09:29

BioWare выпустила новую рекламу Anthem

Разработчики использовали кукурузный лабиринт, чтобы привлечь внимание к своему новому проекту.

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

Компания BioWare выпустила новое видео, в котором разработчики рассказали, как им пришлось столкнуться с одним из самых ключевых вызовов в их карьере. Речь идёт о кукурузном лабиринте.

В первую очередь кукурузный лабиринт сравнивают со следами НЛО. Вот только, в отличие от примятой кукурузы, этот лабиринт создать сложнее: рисунок формируется во время роста молодых побегов кукурузы. В связи с этим BioWare пришлось ждать, пока они вырастут.

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Разработчики Anthem выпустили новую рекламу игры

Фото © Electronic Arts Inc.

Выход Anthem ожидается к концу 2018 года.

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Сергей Сурепин
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