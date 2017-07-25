Отец создал функционирующий костюм персонажа из Overwatch для своей дочери

Один из пользователей Reddit — Майк Карамбат показал, как ему удалось создать функционирующий костюм персонажа D.Va из игры Overwatch. Автор костюма подробно описал процесс создания робота.

Фанат создал костюм одного из персонажей Overwatch Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Передвижение робота осуществляется при помощи платформы на колёсах. Также у костюма вращаются стволы пушек, в то время как в кабине есть освещение и динамики.