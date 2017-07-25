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Опубликовано 25 июля 2017, 09:57

Отец создал функционирующий костюм персонажа из Overwatch для своей дочери

Само собой, энтузиасту не удалось сделать лишь одно при создании костюма — заставить робота летать.

Фото &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Один из пользователей Reddit — Майк Карамбат показал, как ему удалось создать функционирующий костюм персонажа D.Va из игры Overwatch. Автор костюма подробно описал процесс создания робота.

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Фанат создал костюм одного из персонажей Overwatch

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Передвижение робота осуществляется при помощи платформы на колёсах. Также у костюма вращаются стволы пушек, в то время как в кабине есть освещение и динамики.

Создатель костюма хочет показать его на фестивале MechaCon — он пройдёт с 28 по 30 июля в Новом Орлеане.

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Сергей Сурепин
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