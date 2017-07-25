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Опубликовано 25 июля 2017, 15:58

В Португалии туристы спасли дикого кабана, которого унесло в море

Животное заметили отдыхающие, которые катались на водных лыжах, после чего они передали детёныша кабана полицейским.

В Португалии, на побережье Алгарви, туристы, которые катались на водных лыжах, спасли дикого кабана, которого унесло на 300 метров от берега, сообщает Mirror. Восьмикилограммовое животное поместили в тень, после чего передали полицейским.

Кабана назвали Хулио — в честь пляжа, на котором его нашли. После спасения полицейские отпустили животное.

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Олеся Сучилкина
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