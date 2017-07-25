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Опубликовано 25 июля 2017, 14:14

Автор Call of Duty: WWII обвинил фаната игры в расизме

Причиной спора стало использование немецкой символики в зомби-режиме будущего шутера.

20 июля 2017 года студия Sledgehammer Games опубликовала дебютный трейлер кооперативного зомби-режима Call of Duty: WWII. Один из пользователей удивился, что разработчики заменили свастики на немецкие Железные кресты.

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Разработчик и фанат Call of Duty: WWII поспорили на тему немецкой символики

Фото: © Кадр из видео YouTube/Call of Duty

В итоге фанат обратился с вопросом относительно немецкой символики к Майклу Кондри, одному из основателей студии Sledgehammer Games: "Возможно, вам следует убрать из зомби-режима нацистов, если в игре нет свастики?"

Разработчик резко отреагировал на обращение со стороны пользователя и обвинил его в расизме: "Я этот вопрос вижу таким образом, что мы должны добавить в игру больше расистских и других символов ненависти, которые помогут игрокам ассоциировать себя с массовым убийцей".

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Сергей Сурепин
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