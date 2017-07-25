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Регион
Опубликовано 25 июля 2017, 14:38

The Sims 4 выйдет на Xbox One

Зарубежные журналисты сообщили о выходе симулятора жизни на игровой консоли от Microsoft.

Фото &copy; Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

Пользователи обнаружили в библиотеке игр Microsoft Store симулятор жизни The Sims 4. Согласно описанию, за предварительный заказ игры для Xbox One можно будет получить контент из расширения Perfect Patio Stuff, в которое входят атрибуты для организации вечеринок.

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The Sims 4 доберётся до Xbox One

Фото © Electronic Arts Inc.

Вместе с этим в онлайн-магазине можно найти Deluxe Party Edition. Владельцы этой версии игры смогут получить ранний доступ к новому контенту. Издатель Electronic Arts пока не сделал официального заявления по поводу выхода игры на Xbox One.

Напомним, The Sims 4 вышла на ПК в 2014 году и разошлась тиражом пять миллионов копий.

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Сергей Сурепин
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