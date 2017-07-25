The Sims 4 выйдет на Xbox One

Пользователи обнаружили в библиотеке игр Microsoft Store симулятор жизни The Sims 4. Согласно описанию, за предварительный заказ игры для Xbox One можно будет получить контент из расширения Perfect Patio Stuff, в которое входят атрибуты для организации вечеринок.

The Sims 4 доберётся до Xbox One Фото © Electronic Arts Inc.

Вместе с этим в онлайн-магазине можно найти Deluxe Party Edition. Владельцы этой версии игры смогут получить ранний доступ к новому контенту. Издатель Electronic Arts пока не сделал официального заявления по поводу выхода игры на Xbox One.