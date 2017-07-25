The Sims 4 выйдет на Xbox One
Зарубежные журналисты сообщили о выходе симулятора жизни на игровой консоли от Microsoft.
Фото © Electronic Arts Inc.
Пользователи обнаружили в библиотеке игр Microsoft Store симулятор жизни The Sims 4. Согласно описанию, за предварительный заказ игры для Xbox One можно будет получить контент из расширения Perfect Patio Stuff, в которое входят атрибуты для организации вечеринок.
The Sims 4 доберётся до Xbox One
Фото © Electronic Arts Inc.
Вместе с этим в онлайн-магазине можно найти Deluxe Party Edition. Владельцы этой версии игры смогут получить ранний доступ к новому контенту. Издатель Electronic Arts пока не сделал официального заявления по поводу выхода игры на Xbox One.
Напомним, The Sims 4 вышла на ПК в 2014 году и разошлась тиражом пять миллионов копий.